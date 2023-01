Veröffentlicht am 29. Januar 2023 von wwa

KATZWINKEL – Verkehrsunfall durch Reisebus in Katzwinkel

Freitag, 27. Januar 2023, fuhr ein 53-jährige Fahrer eines polnischen Reisebusses nach Anweisung seines Navigationssystems von Wissen aus über Katzwinkel nach Siegen. In der Bergstraße in Elkhausen beabsichtige er nach links in den Sonnenweg einzubiegen. Aufgrund der engen Straßenverhältnisse überfuhr der Reisebus beim Abbiegevorgang einen Bordstein, beschädigt eine Grundstücksmauer und fuhr sich schließlich im Vorgarten eines Anwesens fest, so dass er durch einen Abschleppdienst geborgen werden musste. Es entstand Sachschaden von mindestens 5.000 Euro. Quelle: Polizei