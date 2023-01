Veröffentlicht am 29. Januar 2023 von wwa

DAADEN – Sachbeschädigung an der Grundschule in Daaden

Durch unbekannte Täter wurde im Zeitraum zwischen Donnerstagnachmittag, 26. Januar 2023, 16:00 Uhr und Freitagmorgen, 27. Januar 2023, 07:20 Uhr eine Mauer sowie ein Hinweisschild an der Grundschule in der Hachenburger Straße in Daaden durch Farbschmierereien beschädigt. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Betzdorf (02741/9260 oder pibetzdorf@polizei.rlp.de)zu melden. Quelle: Polizei