Veröffentlicht am 29. Januar 2023 von wwa

NEUWIED – Personalwechsel bei der AfD-Stadtratsfraktion Neuwied

Die AfD-Stadtratsfraktion Neuwied hat einen Personalwechsel an der Spitze. Ute Kutscher übernimmt die Position der Fraktionschefin. Der bisherige Fraktionssprecher, René Bringezu, scheidet zum 1. Februar aus persönlichen Gründen aus der Fraktion aus.

„Ich möchte mich bei der Fraktion für das ihr mir entgegengebrachte Vertrauen bedanken und bin davon überzeugt, dass wir als Fraktion auch in Zukunft erfolgreich für die Interessen unserer Bürger eintreten werden. Wir werden uns weiterhin für eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung und eine starke Wirtschaft einsetzen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit meinen Fraktionskollegen an diesen Zielen zu arbeiten. Herr Bringezu verbleibt im gegenseitigen Einvernehmen im Neuwieder Stadtrat. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute“, so Ute Kutscher, neue Fraktionschefin der AfD-Stadtratsfraktion Neuwied.