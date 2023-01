Veröffentlicht am 29. Januar 2023 von wwa

STADT ALTENKIRCHEN – Fahrradöffnung Wilhelmstraße – Stadtratsmitglieder öffnen Wilhelmstraße offiziell für Fahrradverkehr

Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz und Beigeordneter Rüdiger Trepper arbeiteten schon lange an diesem Projekt; es wurden zahlreiche Telefonate geführt, Grundlagen geprüft und die nötigen Abstimmungen getroffen. Am Donnerstag, 12. Januar 2023, war es endlich soweit: Mit einem neuen Verkehrsschild wurde die Fußgängerzone Altenkirchen offiziell für den Fahrradverkehr freigegeben.

Mitglieder des Stadtrates und der Verwaltung der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld weihten das neue Verkehrsschild in der Fußgängerzone ein – da ließen einige Ratsmitglieder es sich natürlich nicht nehmen, zu den Ersten zu gehören, die offiziell mit dem Rad durch die Fußgängerzone fahren durften.

Die Freigabe erfolgt erst einmal für ein Jahr – mit der Option, dies auch zu verkürzen, sollte es zu Problemen kommen. Die Fußgängerzone war bereits eine beliebte Strecke für Radfahrer, allerdings bisher ohne tatsächliche Erlaubnis. Mit der neuen Regelung hofft man, dass sich durch mehr Fahrradverkehr auch die Geschwindigkeiten und das Fahrverhalten selbst regulieren und Altenkirchen den ersten Schritt in Richtung einer Fahrradstadt gehen kann.

Auch die Innenstadt soll durch diesen neuen Schritt noch zusätzlich belebt und zugänglicher werden, wovon sowohl die Bürger Altenkirchens, als auch der Handel profitieren sollen: „Ich denke, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Man kann Einkäufe leichter transportieren. Jetzt sind zum Beispiel auch mal Dinge wie Probefahrten mit Fahrrädern in der Stadt möglich.“ so Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz.

Die Öffnung der Fußgängerzone für den Fahrradverkehr ist der erste Schritt im größer angelegten Fahrradverkehrskonzept der Kreisstadt Altenkirchen. Daran anknüpfend sind noch weitere Maßnahmen in Planung – so, unter anderem, das Einrichten eines Fahrradstreifens in der Wiedstraße und die Umwandlung der Bahnhofstraße in eine Fahrradstraße, um später den Fahrradverkehr an die Fußgängerzone durchgängig anschließen zu können. Stadtbürgermeister und Stadtrat sind im Bezug auf die Fahrradöffnung und die Zukunftspläne zuversichtlich – es geht voran in Altenkirchen. Foto: Diana Wachow