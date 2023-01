Veröffentlicht am 28. Januar 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Sachbeschädigung am Toilettencontainer der Schützengesellschaft Altenkirchen e.V.

Freitag, 27. Januar 2023, wurde durch ein Vorstandsmitglied der Schützengesellschaft Altenkirchen e.V. eine Sachbeschädigung am Toilettencontainer auf dem Festplatz „Weyerdamm“ in Altenkirchen gemeldet. Demnach haben, vermutlich im Laufe der letzten Woche, ein oder mehrere unbekannte Täter den Toilettencontainer mit Graffiti besprüht. Unter anderem wurden dort die Zahlen „1312“ aufgesprüht, die für die Buchstabenfolge „ACAB“ im Alphabet stehen. In der Sprayer Szene steht diese Abkürzung für „All Cops Are Bastards. Der entstandene Sachschaden für den Verein beläuft sich auf schätzungsweise 2.000 Euro. Potentielle Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Altenkirchen zu melden. Quelle: Polizei