BUCHHOLZ – Aufbruch eines Zigarettenautomaten in Buchholz (WW)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 25 auf 26. Januar 2023, haben unbekannte Täter im Industriepark Nord in Buchholz einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Die Täter öffneten den Zigarettenautomaten mit Hilfe eines Schneidewerkzeugs und entwendeten die Zigarettenpackungen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei