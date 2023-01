Veröffentlicht am 28. Januar 2023 von wwa

KOBLENZ – Betrunkenen Fahrer in Koblenz gestoppt

In der Nacht zu Donnerstag, 27. Januar 2023, fiel einer Streife der Polizeiinspektion Koblenz 1 ein Fahrzeug auf, das zunächst mit quietschenden Reifen auf regennasser Fahrbahn an einer Ampel beschleunigte. An der nächsten Ampel wurde es von den Polizeibeamten gestoppt und einer Kontrolle unterzogen. Aus dem mit drei Personen besetzten PKW konnte sofort starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Das machte sich auch im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen bemerkbar – den Anweisungen der Beamten konnte der 40-jährige Fahrer nur langsam und schwankend folgen. Der anschließend durchgeführte Atemalkoholtest bestätigte die Vermutung: 1,02 Promille. Der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Quelle: Polizei