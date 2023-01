Veröffentlicht am 28. Januar 2023 von wwa

HELMENZEN – Der Omus ist wieder mal bereit – jetzt ist Golden Twenties Zeit!

Wir sind bereit – seid ihr es auch ??? Mit uns endlich mal wieder richtig Karneval zu feiern? Der Countdown läuft und wir stehen nach viel zu langer Enthaltsamkeit endlich wieder in den Startlöchern, um euch nach vielen Proben und Vorbereitungen einen schönen und fröhlichen Abend zu präsentieren.

Wenn wir zu unserem Motto: „Der Omus ist wieder mal bereit – jetzt ist Golden Twenties Zeit“ einmarschieren, wird Glanz und Glamour Einzug halten und wir wollen versuchen mit lustigen Sketchen, Tänzen, viel Musik und guter Stimmung die Alltagssorgen auszuradieren.

Wir hoffen, Ihr seid auch diesmal zahlreich dabei und habt Lust auf ein paar schöne Stunden mit uns. Dann nix wie hin zum Vorverkauf – am 28.01. – von 10.00 – 13.00 Uhr – im Westerwälder Hof in Helmenzen. Wir freuen uns auf viele Gäste bei unseren beiden Sitzungen am 10. und 17.02, jeweils ab 19.11 Uhr und grüßen endlich wieder mit einem dreifachen Helmenzen Zack-Zack. (Vereinsbericht) Foto: Archiv: BK