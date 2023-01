Veröffentlicht am 28. Januar 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – 14 Taekwondo-Podestplätze in Velbert

Eine Delegation seiner Athleten nahm Eugen Kiefer ins EMKA Sportzentrum nach Velbert mit, um beim BGN Pokal wie in jedem Jahr Medaillen zu erkämpfen. Ein souveränes Auftreten über alle Kontrahenten hinweg und ein letztlich hoch verdientes Quintett an Erstplatzierungen erreichten Alissa Weiss, Jan Wiedemann, Noah Klassert, Amin Bechari und Luis Schulz. Vassilissa Kekk setzte sich dominant gegen eine tschechische Gegnerin durch und sicherte sich am Ende, genau wie Sabrina Poetzsch die Silbermedaille. Luy Leukel erreichte bei seinem ersten Turnier überhaupt direkt den Sieg über seinen Startgegner und wurde mit der Bronzemedaille belohnt, die auch Rika Baulig, Lounis Bechari, Liam Leukel, Luca Walter, Maik Schulz und Paul Krongart für sich verbuchen konnten. Letzterer beeindruckte vor allem durch seine vielen spektakulären Kopftreffer, darunter einen Drehversenschlag, welcher mit der Höchstpunktzahl belohnt wird. (Vereinsbericht) (euk) Fotos: Sporting

Informationen zum Verein und zu aktuellen Anfängerkursen für Kinder ab 4 Jahren erhält man unter 0160 9450 4797 oder im Internet auf www.sporting-taekwondo.de