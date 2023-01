Veröffentlicht am 28. Januar 2023 von wwa

BERLIN – REGION – Bewegungskampagne startet: „Dein Verein: Sport, nur besser.“ – Erwin Rüddel: 4.000 Sportvereine können Förderung erhalten

„Insgesamt 25 Millionen Euro stehen für die ReStart-Kampagne des Bundesministeriums des Innern und für Heimat (BMI) sowie dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) zur Verfügung. Ziel ist es, nach den Einschränkungen durch Corona für den Vereinssport, die Menschen in Deutschland, wobei ich insbesondere an Menschen in meinem die Landkreise Altenkirchen und Neuwied ausmachenden Wahlkreis denke, wieder zu mehr Sport und Bewegung zu animieren und so die Sportvereine zu stärken“, teilt aktuell der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel mit.

Mit den Mitteln wird auch das Programm „Dein Verein: Sport, nur besser“ finanziert. Hier sollen 150.000 „Sportvereinsschecks“ als Zuschuss für eine Vereinsmitgliedschaft in Höhe von 40 Euro in Sportvereinen eingelöst werden können. „Dies gilt für Personen, die noch nicht in einem Sportverein Mitglied sind“, so der Parlamentarier, der selbst Vorsitzender einen großen sehr erfolgreichen Leichtathletik Gemeinschaft ist und zudem aktiv Sport betreibt.

„Auch wenn wir uns als CDU/CSU-Fraktion in den Haushaltsverhandlungen für mehr Geldmittel eingesetzt hatten, ist die gezielte Förderung einzelner Mitgliedschaften für die Vereine eine gute Idee, um grundsätzlich auf die Angebote der Vereine aufmerksam zu machen und neue Mitglieder zu werben, wobei ich auch immer den gesundheitlichen Aspekt des aktiven Sporttreibens anführe“, ergänzt der christdemokratische Gesundheitspolitiker.

Durch das Ausfüllen einer Online-Maske werde der Zuschuss sehr einfach gewährt. Weitere Informationen finden sich auf der Kampagnen-Website www.sportnurbesser.de, auf deren Portal bis zum 31. August 2023 die Vereinsgutscheine zur Verfügung gestellt werden.

„In diesem Sinne hoffe ich, dass dieses Angebot auch für eine Anzahl von Sportvereinen in meinem Wahlkreis in Frage kommt, die ich zu einer erfolgreichen Bewerbung aufrufen möchte“, bekräftigt Erwin Rüddel.