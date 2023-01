Veröffentlicht am 27. Januar 2023 von wwa

ASBACH – Feuerwehr testet Notstrom-Einspeisung an öffentlichen Gebäuden

In der Verbandsgemeinde Asbach sind neben dem Rathaus und den Feuerwehrhäusern verschiedene Sporthallen und Bürgerhäuser für die Einspeisung mit Notstromaggregaten vorgerüstet. Im Falle eines länger anhaltenden Stromausfalls können diese Gebäude als Anlaufstellen für die Bevölkerung betrieben werden. Die elektrischen Vorrichtungen an den Gebäuden wurden durch die Verbandsgemeinde sowie die Ortsgemeinden beauftragt und konnten über die letzten Monate eingerichtet werden. Um die Handhabung und Funktion zu prüfen, wurden kürzlich die betroffenen Gebäude getestet und über Notstrom betrieben. Dieser Test wurde gleichzeitig als Einweisung für die Einsatzkräfte genutzt, um sich mit den Gebäuden und elektrischen Einrichtungen vertraut zu machen.

Durch einen Trennschalter wird die Stromzufuhr auf die Einspeisung mit Aggregat umgestellt. Entsprechende Verbindungskabel liegen bereit und ermöglichen den schnellen Betrieb. Für die Einspeisung der größeren Objekte stehen in der Verbandsgemeinde Asbach drei 100 kVA Notstromaggregate auf Tandemanhängern zur Verfügung. „Mit den großen Stromaggregaten können wir wichtige Infrastruktur, wie zum Beispiel das Rathaus und ausgewählte Sporthallen und Bürgerhäuser, mit Notstrom versorgen. Die letzten Jahre und auch die aktuelle Situation zeigen, wie wichtig solche Vorsorgemaßnahmen sind,“ beschreibt Bürgermeister Michael Christ.

Die Leistungsstärke der Stromerzeuger ist so ausgelegt, dass bei einem längeren Stromausfall Gebäude und Anlagen mit Notstrom versorgt werden können. Somit können Anlaufstellen oder Notunterkünfte eingerichtet und versorgt werden. Die Verbandsgemeinde hat gemeinsam mit den Ortsgemeinden entsprechende Vorbereitungen getroffen. Es wurden Checklisten erarbeitet, die eine schnelle Errichtung der Anlaufstellen für die Bevölkerung ermöglichen. Hierin sind unter anderem alle notwendigen Materialien aufgeführt und Muster-Personalpläne vorbereitet. Um die Bevölkerung im Falle eines Ereignisses zu informieren, sind Kommunikationskonzepte erarbeitet. Allgemeine Informationen zum Thema Warnung und Information sind in einem Info-Flyer zusammengestellt. Dieser wurde im vergangenen Herbst an alle Haushalte in der Verbandsgemeinde verteilt. Ebenfalls ist der Flyer online auf der Website der Feuerwehr, im Bereich „Ihre Sicherheit“ zu finden (www.feuerwehr-vgasbach.de).

Für die Notstromversorgung der Feuerwehrhäuser werden separate 13 kVA Stromaggregate vorgehalten. Die Gebäude sind ebenfalls für die Einspeisung mit Notstrom vorgerüstet und können bei einem Stromausfall schnell umgestellt werden, sodass der Dienstbetrieb sichergestellt ist.(Text und Fotos: FFW VG Asbach)