27. Januar 2023

WEYERBUSCH – Verkehrsunfallflucht auf der B 8 bei Weyerbusch

Mittwochabend, 25. Januar 2023, gegen 21.45 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße (B) 8 im Bereich Weyerbusch ein Verkehrsunfall. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Kleintransporter die B 8, aus Richtung Weyerbusch kommend, in Fahrtrichtung Birnbach, geriet teilweise auf den Gegenfahrstreifen und kollidierte mit dem linken Außenspiegel eines entgegenkommenden Peugeot. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500,- Euro. Der Fahrer des Kleintransporters entfernte sich nach dem Verkehrsunfall unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise. Quelle: Polizei