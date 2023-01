Veröffentlicht am 27. Januar 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – DRK-Erste-Hilfe-Ausbilder trafen sich zum Neujahrsempfang

Der Einladung des DRK-Kreisverbandes Altenkirchen zum diesjährigen Neujahrsempfang folgten zahlreiche Erste-Hilfe-Ausbilder. Begrüßt wurden diese vom Kreisgeschäftsführer Marcell Brenner (m.), Kreisverbandsarzt Harald Pietsch (l.) und dem Ausbildungsbeauftragten Jörg Gerharz (r.).

Zunächst dankte der Kreisgeschäftsführer allen Ausbildern für die vielen geleisteten Ausbildungsstunden und hob hierbei die Wichtigkeit der Erste-Hilfe-Ausbildung im Bereich der DRK-Arbeit hervor. Kreisverbandsarzt Harald Pietsch ergänzte, dass in Deutschland die Ausbildung in Erster-Hilfe bei der Bevölkerung noch stärker vorangetrieben werden müsse. Jörg Gerharz, selbst Ausbilder, blickte auf das vergangene Jahr zurück und präsentierte eine Statistik von durchgeführten Aus- und Fortbildungen in Erste-Hilfe. Ein entsprechender Ausblick für das anstehende Jahr durfte nicht fehlen. Die Zahl der Unterrichtenden bleibt stabil bei 42 Ausbildern. Im vergangenen Jahr wurden etwa 3.700 Teilnehmer in den verschiedenen Kursprogrammen aus- und fortgebildet – eine enorme Steigung zum Vorjahr.

Für das aktuelle Jahr stehen für einige Ausbilder spezielle Fortbildungen zur 3-jährigen Lehrscheinverlängerung auf dem Programm, damit sie den Kursteilnehmern auch weiterhin die neuesten Erkenntnisse in Sachen Erste-Hilfe vermitteln können.