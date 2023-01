Veröffentlicht am 27. Januar 2023 von wwa

VG KIRCHEN – Dienstjubiläen bei der Verbandsgemeinde Kirchen

Drei besondere Dienstjubiläen konnten jetzt bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen gefeiert werden. Beate Pfeiffer blickt auf eine 40-jährige Tätigkeit im öffentlichen Dienst zurück. Seit 1983 kümmert sie sich als Hausmeisterin und Raumpflegerin um die Belange der Grundschule Wehbach.

Für 25 Dienstjahre wurde Stefan Strunk geehrt. Der gelernte Bauingenieur begann seine berufliche Karriere als Bauleiter in verschiedenen Unternehmen der Baubranche. Nach einer kurzen Zwischenstation als Technischer Angestellter bei der Stadtverwaltung Herdorf wechselte Strunk zum 1. Januar 1998 ins Kirchener Rathaus, wo er in leitenden Funktionen arbeitet. Aktuell ist Strunk Fachbereichsleiter Infrastruktur und Fachgebietsleiter Tiefbau.

Auch Michael Stark, der als Elektriker bei den Verbandsgemeindewerken beschäftigt ist, feiert in diesen Tagen sein 25-jähriges Dienstjubiläum. Zu seinen früheren beruflichen Stationen zählten Tätigkeiten als Elektriker und Energieanlagenelektroniker bei Firmen in Kirchen und Siegen sowie beim Abwasserverband Hellertal in Neunkirchen.

Bürgermeister Andreas Hundhausen dankte im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Rathaus allen für ihre langjährige Pflichterfüllung im öffentlichen Dienst und die geleistete Arbeit. Dafür gab es neben Urkunden auch kleine Präsente. Den Glückwünschen schlossen sich Riccarda Vitt vom Personalrat und Marco Hörter, Leiter der Verbandsgemeindewerke, gerne an.

Foto: Michael Stark (vorne links) und Stefan Strunk wurden für 25 Jahre im öffentlichen Dienst geehrt. Es gratulieren (von rechts): Bürgermeister Andreas Hundhausen, Riccarda Vitt vom Personalrat und Marco Hörter (Leiter VG Werke). Nicht auf dem Bild ist Beate Pfeiffer, die ihr 40. Dienstjubiläum feiert.