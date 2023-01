Veröffentlicht am 27. Januar 2023 von wwa

LINZ am RHEIN – Radarkontrolle in Linz am Rhein

Mittwochmorgen, 25. Januar 2023, führte die Verkehrsdirektion Koblenz eine Geschwindigkeitsüberwachung an der B 42, Höhe Fähranleger, durch. Von 1.360 gemessenen Fahrzeugen waren insgesamt 34 zu schnell. Die Fahrer erwartet nun ein Bußgeldverfahren. Quelle: Polizei