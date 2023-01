Veröffentlicht am 27. Januar 2023 von wwa

GEBHARDSHAIN – Spannender Wettkampf beim Regionalentscheid – Badmintonteam der Westerwaldschule bei Jugend trainiert für Olympia am Start

Erstmalig in der Schulgeschichte schickten die Gebhardshainer unter der Leitung von Frau Müller in der WK 4 (Jahrgänge 2010-2013) ein Team ins Rennen, um sich in der Sportart Badminton für das Landesfinale zu qualifizieren. Jede teilnehmende Schule muss dabei mindestens vier Spieler aufstellen, da zwei Doppel und vier Einzel ausgetragen werden. Durch die intensive Nachwuchsarbeit der DJK Gebhardshain-Steinebach konnten mit Jamie Maus, Josephine Fehling, Elayne Krenn, Nele Corten und Ben Lindner genügend Fünft- und Sechstklässler aufgeboten werden.

Bei winterlichem Wetter ging es zum ausrichtenden Gymnasium Marienstatt. Da es in der Wettkampfklasse 4 nur einen Gegner gab, war das Match gegen die weit angereisten Hargesheimer sozusagen zugleich das Finale. Das Team der Alfred Delp Schule entpuppte sich dabei als harte Nuß. Die Hargesheimer Jungs und Mädels trainieren in einer Badminton AG und verfügen auch bereits über Wettkampferfahrung.

So entwickelten sich ausschließlich spannende Spiele. Das 1. Doppel mit Jamie und Josephine musste den entscheidenden dritten Satz knapp abgeben und auch das 2. Doppel mit Nele und Elayne verlor nach hartem Kampf. Ben hatte im 4. Einzel gute Chancen, musste sich aber mit 19:21 und 20:22 geschlagen geben. Bei Elayne lief es im 3. Einzel zwischenzeitlich hoffnungsvoll – am Ende reichte es aber auch nicht ganz. Dass die Gebhardshainer es aber auch können, bewies Jamie im Spitzeneinzel glatt in zwei Sätzen und Josephine, die sich nach verlorenem ersten Satz zurück fightete und letztlich als Siegerin an Position zwei vom Court ging.

Bei etwas besseren Nerven wäre an diesem Tag auch mehr möglich gewesen. Trotzdem ein dickes Lob an alle – vor allem an Nele und Ben, die bisher noch wenige Wettkämpfe bestritten haben und den stark spielenden und fairen Hargesheimern viel Erfolg beim Landesfinale!

Nächstes Jahr sind wir wieder dabei! (Vereinsbericht) (nao) Foto: BC Gebhardshain