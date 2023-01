Veröffentlicht am 27. Januar 2023 von wwa

LINZ am RHEIN – Cyberkriminalität im Dienstgebiet der Polizei Linz

Im Laufe des Mittwoches, 25. Januar 2023, wurden der Polizeiinspektion in Linz weitere Fälle von versuchten und vollendeten Fällen von Betrugsdelikten angezeigt. Am Morgen erstattete ein 67-jähriger Mann Anzeige wegen vollendetem Betrug. Nachdem er am Dienstagmittag eine WhatsApp-Nachricht seiner angeblichen Tochter erhalten hatte, die nach bekanntem Modus Operandi um Überweisung einer Rechnung bat, überwies der Mann einen vierstelligen Euro-Betrag auf ein ausländisches Konto. Weiterhin meldete sich am Mittwoch eine Frau aus Ockenfels und ein Mann aus Rheinbrohl, die in identischer Weise Nachrichten von ihren angeblichen Kindern erhalten hatten, sie sollten sich die neue Handynummer abspeichern. Beide reagierten nicht auf die WhatsApp und blieben unbeschadet. Quelle: Polizei