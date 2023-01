Veröffentlicht am 27. Januar 2023 von wwa

MAINZ – FREIE WÄHLER gratulieren dem Landesdatenschutzbeauftragten zur Wiederwahl – Landtag bestätigt Professor Dr. Dieter Kugelmann im Amt

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat mit großer Mehrheit dem Wahlvorschlag der FREIE-WÄHLER-Landtagsfraktion (Drs. 18/5301) entsprochen und in geheimer Wahl den Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit in Rheinland-Pfalz Professor Dr. Dieter Kugelmann in seinem Amt bestätigt. Die Wiederwahl zum 1. Oktober 2023 begrüßen FREIE WÄHLER-Fraktionsvorsitzender Dr. Joachim Streit und der rechtspolitische Sprecher Stephan Wefelscheid. „Datenschutz ist ein hohes Gut und der sorgsame Umgang mit Daten täglich eine Aufgabe für die gesamte Gesellschaft“, so Streit. „Im entsprechenden Fachgremium, der Landesdatenschutzkommission, habe ich sehr konstruktiv mit Prof. Dr. Kugelmann arbeiten können,“ so Wefelscheid. Daher sei es für FREIE WÄHLER klar gewesen die Wiederwahl mit ihrem Wahlvorschlag zu ermöglichen.