KOBLENZ – Distance Learning Ratgeber 2023 – zfh-Ratgeber neu aufgelegt – jetzt kostenfrei herunterladen

Zum Jahresbeginn hat das zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund die aktuelle Auflage des Ratgebers für Fernstudien 2023 herausgegeben. Er steht als Gesamtbroschüre unter www.zfh.de/ratgeber zum Download bereit. Darüber hinaus gibt es zu jedem der drei Fachbereiche Naturwissenschaften und Technik, Sozialwissenschaften und Wirtschaftswissenschaften eine Version, die hier ebenso heruntergeladen oder als Printmedium angefordert werden kann.

Flexibles Fernstudium für Berufstätige

Die Broschüren richten sich an Studieninteressierte einer Weiterbildung oder eines ersten Hochschulstudiums im flexiblen Format, das ganz auf die Bedürfnisse berufstätiger Studierender zugeschnitten ist. Die Fernstudiengänge im zfh-Hochschulverbund haben in den letzten beiden Jahren, auch coronabedingt, einen Digitalisierungsschub erfahren, und so Lehr-Lern-Formate weiter digitalisiert und neue Interaktionsmodelle ausprobiert. Dies alles kommt insbesondere neuen Fernstudierenden jetzt zugute. Vieles kann rein online absolviert werden, gleichzeitig ist der persönliche Kontakt zu Betreuern, Tutoren und Mitstudierenden bei Bedarf weiterhin gegeben. Ein Fernstudium im zfh-Verbund bietet so ein besonderes Maß an Flexibilität – von der Möglichkeit des persönlichen Kontaktes vor Ort über zeitlich asynchrone Lehr-Lern-Modelle bis hin zum Live-Online-Austausch.

Master- Bachelor- und Zertifkatsabschluss

Der zfh-Ratgeber stellt alle an den Hochschulen des zfh-Verbunds zur Verfügung stehenden Fernstudienangebote vor, die entweder mit akkreditiertem Bachelor- oder Mastertitel absolviert oder als Zertifikatsstudium und als einzelne Module belegt werden können.

Mit dem Ratgeber gewinnen die Fernstudieninteressierten einen strukturierten Gesamtüberblick. Für weitergehenden Fragen steht ihnen die Studienberatung des zfh zur Verfügung: www.zfh.de/beratung

Weitere Informationen unter www.zfh.de, Download des Ratgebers unter www.zfh.de/ratgeber