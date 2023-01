Veröffentlicht am 26. Januar 2023 von wwa

ASBACH – Diebstahl und Störung der Totenruhe auf einem Friedhof in Asbach

Mittwoch, 25. Januar 2023, ist bei der Polizeiinspektion Straßenhaus ein Diebstahlsdelikt sowie die Störung der Totenruhe angezeigt worden. Bei der Tatörtlichkeit handelt es sich um den Friedhof im Kreuzbruderweg in Asbach, Ortsteil Ehrenstein. Unbekannte Täter entwendeten Bronzegegenstände am Grab des Ehemannes einer Frau. Als Tatzeit konnte sie den Zeitraum zwischen Dienstag, 17. Und Sonntag, 22. Januar 2023 eingrenzen. Die Frau berichtete zudem von mindestens sechs weiteren Grabstätten, bei denen ebenfalls Gegenstände fehlen würden. Die Geschädigten sowie Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei