Veröffentlicht am 26. Januar 2023 von wwa

OBERBIEBER – Einbruch in Evangelische Kindertagesstätte in Oberbieber

In der Zeit zwischen Sonntagmorgen, 22. Januar 2023, 11:00 Uhr und Montagmorgen, 23. Januar 2023, 7:00 Uhr kam es in der Evangelischen Kindertagesstätte in 56566 Oberbieber zu einem Einbruch. Die unbekannten Täter hebelten gewaltsam eine Seitentür auf und gelangten so in das Innere des Gebäudes. Aufgrund aktueller Ermittlungen geht die Kriminalpolizei Neuwied derzeit von mindestens zwei Tätern aus. Entwendet wurde ein schwarz/silberner Kaffeevollautomat und eine blaue JBL Flip 5 Musikbox. Sollten Sie Angaben zu verdächtigen Wahrnehmungen machen können, melden Sie sich bitte umgehend bei der Kriminalpolizei Neuwied unter Telefon 02631 878-0. Quelle: Polizei