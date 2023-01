Veröffentlicht am 26. Januar 2023 von wwa

OBERERBACH – Erste Literaturkreis-Treffen im neuen Jahr in Obererbach

Am Dienstag, 10. Januar 2023, fand das erste Literaturkreis-Treffen im neuen Jahr statt. Zu dem großen Teilnehmerkreis hatte sich auch ein Gast eingefunden: Ulli Gondorf aus Mehren, Bündnis 90/Die Grünen. Zur Diskussion stand das Buch „Sie kam aus Mariupol“ von Natascha Wodin. Schon 2018 veröffentlicht, könnte es aktueller nicht sein.

Auf der Suche nach ihrer Identität führt Wodin den Leser in die tragische Geschichte der Ukraine. Man muss das Buch lesen, um zu realisieren wie lange die Menschen in der Ukraine schon um ihr Land und ihre Identität kämpfen und warum sie es jetzt wieder tun. In den frühen 30er Jahren unter Stalins Herrschaft mußten sie sibirische Straflager, mörderische Kälte und Hunger erleiden. Danach im nationalsozialistischen Deutschland Zwangsarbeit unter unmenschlichen Bedingungen ertragen, und am Ende des 2. Weltkrieges dann die zwangsweise Rückführung in die Sowjetunion, wo sie wieder Straflager, Ausgrenzung und Armut erwartete. Diejenigen, denen es gelang, der Rückführung zu entgehen, erwartete in Deutschland nicht Wiedergutmachung oder Entschädigung, sondern Ausgrenzung als „Russen“.

Ein sehr lesenswertes Buch, auch weil es der Autorin gelingt, trotz der tragischen Ereignisse immer wieder wunderbare fast poetische Momente einzuflechten. Im Anschluß an eine sehr lebhafte Diskussion wurde über die nächsten Treffen und Bücher bis Mai 2023 abgestimmt.

Nächster Termin 7. Februar 2023: Zusätzlich zu Katharina Hagenaus Buch „Der Geschmack von Apfelkernen“ werden wir uns auch dem Buch von Bernard Schlink „Der Vorleser“ widmen.

Für den Termin am 14. März 2023 bleibt es unverändert bei „Über Menschen“ von Julia Zeh.

Am 11. April 2023 folgt „Die Republik der Frauen“ von Gioconda Belli. Für das Treffen am 9. Mai 2023 wurde das Buch der französischen Autorin Caroline Vermaille „Denn das Glück ist eine Reise“ ausgewählt. Diese Treffen finden alle im Hähnershof, Obererbach statt.

Der Literaturkreis Obererbach trifft sich alle vier Wochen dienstags um 18.30 Uhr und ist offen für alle, die gerne lesen und sich über das Gelesene austauschen möchten. Alle Bücher werden von den Mitgliedern vorgeschlagen und durch Abstimmung ausgewählt. Information: Doris Monier Tel.O2681-1242