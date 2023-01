Veröffentlicht am 26. Januar 2023 von wwa

REGION – Blasorchester Mehrbachtal e.V. informiert: Lust auf Musikausbildung? – Das Blasorchester Mehrbachtal e.V. startet das „Musikernest 2023“.

Aufgrund der guten Erfahrungen mit der Ausbildung der Nachwuchsmusiker hat sich das Blasorchester wieder zum Ziel gesetzt, allen musikinteressierten Jugendlichen das Erlernen eines Instrumentes zu ermöglichen. Aus diesem Grund bietet das Blasorchester einen kostenlosen Kurs für Jugendliche ab acht Jahren an, in dem sie die notwendigen Grundlagen der Notenkunde für ein späteres Musizieren erlernen können. Geplant sind zwischen acht und zwölf Einheiten, die ab Februarwöchentlich im Dorftreff in Werkhausen stattfinden werden. Mehrere vom Orchester gestellte Kursleiter werden den jungen Musikern das notwendige Basiswissen vermitteln. Dazu gehören zum Beispiel Grundbegriffe der musikalischen Notation, Dynamik und Rhythmik, sowie Schnupperproben an verschiedenen Blasinstrumenten, in denen die Teilnehmer Musikinstrumente ausprobieren und ihre persönlichen Favoriten finden können. Wer dann an der Erlernung eines Musikinstrumentes interessiert ist, kann sich für eine weiterführende Ausbildung beim Orchester anmelden, welche dann in Form einer Bläserklasse ab April `23 startet.

Termine:

Am 29. Januar 2023 – 17:00 Uhr – Informationstreffen mit Anmeldung im Dorftreff in Werkhausen

ab 3. Februar 2023 – 17:00 Uhr – kostenlose „Notenkundeausbildung“ und „Schnupperproben an Instrumenten“ in Werkhausen bis Ende März 2023

Interessierte Jugendliche können sich bis zum 29. Januar anmelden: Dagmar Hassel Tel. 0171 4268459 (1.Vorsitzende)¸Reiner Nägelkrämer Tel. 02685 989993 (2.Vorsitzender); Rudolf Sander Tel. 0151 61486211 (Geschäftsführer) oder per Email: info@mehrbachtal.de.

Blasorchester Mehrbachtal e.V., Am alten Born 17, 57635 Weyerbusch, www.mehrbachtal.de

Die Orchesterprobe ist freitags 20 Uhr im Dorftreff Werkhausen bei Weyerbusch. Gerne sind auch Musiker mit bereits ersten Erfahrungen am Instrument willkommen