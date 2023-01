Veröffentlicht am 26. Januar 2023 von wwa

FLAMMERSFELD – Sternsinger-Treffen in Flammersfeld

Unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen“ haben sich einige Mütter unter der Organisation von Alexandra Oberst in Flammersfeld zusammengetan, damit die Aktion Dreikönigssingen 2023 stattfinden konnte.

Am Samstag, 7. Januar trafen sich deshalb in einem Pavillon an der B 256 Nähe Bürgerhaus die Sternsinger. Da es in diesem Jahr nicht so viele Sternsingerkinder gab, konnten sich alle, die einen Segen und die Aktion unterstützen wollten, den Segensaufkleber für die Haustür auch abholen. Die Sternsinger die vor Ort waren, wurden in 3er Gruppen aufgeteilt, mit jeweils einem Betreuer und sind dann von Haus zu Haus losgezogen, um den Segen auszusprechen.

In der Ansprache des Bürgermeisters Fred Jüngerich machte er auf das Thema der diesjährigen Aktion aufmerksam und bedankte sich bei allen Anwesenden, die diese Aktion unterstützen und brachte selbstverständlich auch eine Spende und für jedes Kind ein Fruchtsaftgetränk mit. Weltweilt leiden Kinder unter Gewalt. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass jedes zweite Kind hiervon betroffen ist. Insbesondere Kinder armer Regionen und Kinder in Notsituationen werden zudem Opfer von organisierter Kriminalität und systemischer Ausbeutung. Jüngerich machte deshalb deutlich, wie wichtig diese Aktion ist und auch, dass sich weltweit Projektpartner der Sternsinger wie z.B. ALIT (Arek Lintang-Stiftung) hierfür einsetzen, damit Kinder in einem sicheren Umfeld aufwachsen können, dass sie sich geborgen fühlen und ihre Rechte gestärkt werden.

Auch Ortsbürgermeister Manfred Berger bedankte sich herzlich mit einer Spende bei den Akteuren. Die Spenden, die die Sternsinger sammeln, fließen in verschiedene Hilfsprojekte für Kinder in rund 100 Ländern weltweit ein.