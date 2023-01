Veröffentlicht am 26. Januar 2023 von wwa

WERKHAUSEN – Neujahrsfrühstück der Ortsgemeinde Werkhausen

Die Ortsgemeinde Werkhausen begrüßt das neue Jahr endlich wieder im Dorftreff. Zum Neujahrsfrühstück hatte die Ortsgemeinde Werkhausen und der Förderverein Dorftreff ihre Bürgerinnen und Bürger in den Dorftreff eingeladen. Da in den letzte zwei Jahren der Dorftreff von einigen Dorfbewohnern innen und außen renoviert wurde – Restarbeiten sollen in 2023 fertig gestellt werden-, durfte in einem Bürgerhaus gefeiert werden, das in neuem Glanz erstrahlt.

Im gemütlich dekorierten Hauptraum fanden alle Bürger und Bürgerinnen Platz. Im Nebenraum war ein reichhaltiges Buffet mit jeder Menge Köstlichkeiten aufgebaut. Dort gab es neben den üblichen Schlemmereien auch Wildwurst aus der Region und selbstgemachte Marmeladen aus dem Dorf. Da im Herbst des Vorjahres die Kinder des Dorfes mit Eltern und Helfern fleißig Äpfel im Dorf gesammelt hatten, wurde zudem köstlicher gepresster Apfelsaft angeboten.

Nachdem Ortsbürgermeister Otmar Orfgen alle begrüßt hatte und ein paar Worte zum Vorjahr gesprochen hatte, wurde geschlemmt und sich ausgetauscht. Zur Untermalung wurde hierzu eine Diashow mit vielen Eindrücken aus den letzten Jahren in Werkhausen gezeigt. Diese Diashow hat hauptsächlich Peter Kühlem möglich gemacht, der auf jeder Veranstaltung des Dorfes hartnäckig alle Mitbürger mit seiner Kamera verewigt. Es wurde bis in den frühen Nachmittag erzählt, gelacht und vom Buffet genascht, damit war auch dieses Jahr das gemeinsame Früh- bis Spätstück ein voller Erfolg.

Ein großer Dank gilt der Ortsgemeinde Werkhausen und dem Förderverein, der mit seinem Engagement diesen runden und schönen Tag möglich gemacht hat.

Ein kleiner Hinweis noch: Im Heimatjahrbuch 2023 gibt es einen ausführlichen Bericht über den Weg der Sinne in Werkhausen von der Planung bis zur Fertigstellung. Zurzeit sind noch Exemplare erhältlich.