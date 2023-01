Veröffentlicht am 26. Januar 2023 von wwa

HELMENZEN – Bürgerinitiative gegen B 8-Ortsumgehungen macht weiter

Seit über zwei Jahren wächst entlang der B 8 der Widerstand gegen die Absichten des Bundesverkehrsministeriums, nach dem veralteten Bundesverkehrswegeplan von 2016 in Kircheib, Hasselbach und Weyerbusch sowie in Helmenzen Ortsumgehungen zu bauen. Gegen dieses Vorhaben votierten bereits in der Vergangenheit die betroffenen Ortsgemeinderäte sowie eine große Mehrheit der Gewerbetreibenden entlang der Strecke.

Die Kritik wird durch die Bürgerinitiative gegen Ortsumgehungen an der B 8 (BI, nob8ou.de) bestärkt, gebündelt und organisiert. Sie richtet sich entschieden gegen Flächenfraß, Versiegelung, Zerstörung landwirtschaftlicher Flächen und geschützter Naturbereiche in Flora und Fauna, Gefährdung des Grundwassers sowie gegen die Ignoranz des Verkehrsministeriums gegenüber dem Pariser Klimaschutzvertrag von 2015 und den Erfordernissen einer erfolgreichen Verkehrswende.

Hierzu arbeitet die BI mit den regionalen Politikerinnen und Politikern ebenso wie mit den Umweltschutzverbänden BUND, Nabu und NI zusammen. Innerhalb der BI gibt es Fachgruppen zu den Themen Politik, Verkehr und Ökologie sowie lokale Arbeitsgruppen in Kircheib, Hasselbach, Werkhausen, Weyerbusch, Marenbach und Helmenzen. Weitere Mitstreiterinnen und Mitstreiter sind willkommen, die Kontaktmöglichkeiten stehen auf der Homepage.

Nun trafen sich die Aktiven der BI und stimmten ihre Pläne für 2023 ab, so dass die Anliegen in der Region gemeinsam mit den betroffenen Menschen in den Orten weiter ausgearbeitet, reflektiert und differenziert werden können.

Termine mit den politischen Entscheidungsträgern, regionale und überregionale Aktionen, Vorträge, Diskussionen, Begehungen, eine Filmvorführung sowie die Weiterentwicklung des Social-Media-Auftrittes der BI bei Instagram stehen auf dem Programm. Die Öffentlichkeit wird dazu jeweils rechtzeitig durch die Presse und auf der Homepage der BI informiert.

Banner der BI an der Herchener Straße in Weyerbusch. Foto BI