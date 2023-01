Veröffentlicht am 26. Januar 2023 von wwa

VG ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – Feierstunde im Rathaus – 25- und 40-jähriges Dienstjubiläum

Katja Orfgen aus Helmenzen feierte ihr 25-jähriges Dienstjubiläum. Seit 40 Jahren im öffentlichen Dienst ist Gabi Brandenburger aus Pracht. Bürgermeister Fred Jüngerich dankte ihnen im Rahmen einer Feierstunde herzlich für die der Allgemeinheit geleisteten treuen Dienste sowie das persönliche Engagement und überreichte ihnen eine Dankurkunde zusammen mit einem Geschenk der Verwaltung.

Gabi Brandenburger ist gelernte Friseurin. Am 6. Januar 1983 wurde sie als Reinigungskraft im Hallenbad Altenkirchen eingestellt. Dies war von ihr eigentlich zunächst als Übergangslösung geplant, bis sie eine Stelle in ihrem Ausbildungsberuf finden würde. Doch daraus wurden nun schon 40 Jahre. Während dieser Zeit war sie vom 1. Dezember 1991 bis Ende des Jahres 2005 in der Dreifach-Sporthalle Altenkirchen im Einsatz. Seit 1. Januar 2006 ist sie wieder im Hallenbad tätig.

Katja Orfgen besuchte nach ihrem Vorpraktikum in der Kindertagesstätte Birnbach von August 1984 bis Juli 1986 die Fachschule für Sozialwesen in Boppard. Anschließend absolvierte sie ihr Anerkennungsjahr in der Kindertagesstätte Anhausen mit dem Abschluss als staatlich anerkannte Erzieherin. Im Anschluss daran war sie zunächst einige Monate in der Kindertagesstätte Neitersen tätig, bevor sie im Februar 1988 zur evangelischen Kindertagesstätte in Altenkirchen wechselte, wo sie auch ein paar Jahre eine Gruppe leitete. Am 1. Januar 1998 wurde sie in Teilzeit als Erzieherin zur Betreuung von Aussiedlerkindern und ausländischen Kindern in der Kindertagesstätte Gieleroth eingestellt. Im August 2003 erfolgte ihre Umsetzung zur damals neu errichteten Kindertagesstätte in Ingelbach. Seit 28. April 2012 ist sie Leiterin dieser Einrichtung. Die Glückwünsche der Kolleginnen und Kollegen überbrachte Personalratsvorsitzender Mathias Rabsch und überreichte jeweils einen Blumenstrauß.