HORHAUSEN – „Horser Mokkatässjer“ laden am 16. Februar zum Möhnenball ins KDH! – Kartenvorverkauf mit Platzreservierung am Montag, 30. Januar im Foyer des Kaplan-Dasbach-Hauses

Horhausen „Zack, zack!“, lautet der Schlachtruf der Horhausener Möhnen „Mokkatässjer“ und die muntere Truppe, gemeinsam mit Obermöhn Renate Margenfeld-Müller, will an ihrem höchsten Feiertag im Jahr (Weiberfastnacht, 16. Februar) wieder tüchtig auf die närrische Pauke hauen. Die große Möhnenfete startet am Möhnendonnerstag, 16. Februar im Kaplan-Dasbach-Haus, Einlass ab 15:11 Uhr, zunächst mit Kaffee und Kuchen und um 16:11 Uhr startet die eigentliche Möhnensitzung, die diesmal unter dem Motto: „Candy-Land“ steht. Zu den Höhepunkten des Programms zählen verschiedene Büttenvorträge, heimische Tanzgruppen und ein Männerballett. Für die passende Musik sorgt Alexander Pott. Durch das Programm führt die Obermöhn mit Unterstützung durch Birgit Müller aus dem Möhnenteam. Ab 19:11 Uhr sind auch die Herren der Schöpfung willkommen. Kartenvorverkauf mit Platzreservierung am Montag, 30. Januar, von 18 bis 20 Uhr, im Foyer des Kaplan-Dasbach-Hauses. Der Eintritt beträgt 8 €. Weitere Infos bei Obermöhn Renate Margenfeld-Müller, Tel. 02687/569.

Foto: Die „Horser Mokkatässjer“ wollen mit vielen Gästen am Möhnendonnerstag ein großes närrisches Stimmungsfass öffnen. Foto: Privat