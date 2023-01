Veröffentlicht am 25. Januar 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Karnevalsgesellschaft Altenkirchen 1972 e.V. – Abholung der Eintrittskarten zur Prunksitzung „Das närrische Zirkuszelt“

Wie uns die Pressestelle der Karnevalsgesellschaft Altenkirchen 1972 e.V. mitteilt, sollten die bestellten Eintrittskarten für die Prunksitzung „Das närrische Zirkuszelt“ am Samstag, 28.Januar 2023 in der Zeit zwischen 10.30 und 13.00 Uhr im Tanzstudio DancePoint in 57610 Altenkirchen, Frankfurter Str. 5 abgeholt werden.

Die KG Altenkirchen 1972 e.V. weist nochmals auf das Programm der Spitzenklasse hin, Karnevalisten aus den karnevalistischen Hochburgen werden das Publik aus dem Corona und Alltagsstress heraus holen, u.a. werden der Westerwälder Wirbelwind (Carmen Neuls) die Gulaschkapell aus Unkel, die Comedey-Show Holliwald (Wolfgang Hüsch), sowie die KG Morsbach, die KG Fidele Jongen Pracht und alle Tanzcorps der KG Altenkirchen mit den beiden Solo-Mariechen an den Start gehen.

Weitere Veranstaltungen der KG Altenkirchen 1972 e.V.:

16.Februar 2023 Große Altweiber-Party Beginn 19.11 Uhr

18.Februar 2023 Kinder-Karneval Beginn 14.11 Uhr

19.Februar 2023 Großer Alekärjer Karnevalsumzug mit anschließender Zug-Party, Beginn 14.11 Uhr

Alle Veranstaltungen finden im „Närrischen Zirkuszelt“ auf dem Weyerdamm zu Altenkirchen statt.

Eintrittskarten sind noch an allen bekannten Verkaufsstellen sowie der Abendkasse für alle Veranstaltungen zu erhalten!