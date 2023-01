Veröffentlicht am 25. Januar 2023 von wwa

NISTER-MÖHRENDORF – Verkehrsunfallflucht in Nister-Möhrendorf – Fahrzeug ohne Kennzeichen

Dienstagmittag, 24. Januar 2023, gegen 14:35 Uhr, kam es in Nister-Möhrendorf in der Schulstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dunkel-violetter BMW Coupe verursachte beim Wenden vor der Schule einen Sachschaden, als er gegen ein geparktes Fahrzeug fuhr. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug unter Missachtung der Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter schnell von der Unfallörtlichkeit. Kurz vor dem Unfall meldete sich bereits ein Zeuge, der diesen auffälligen BMW beobachtete, wie er in rasantem Fahrstil und scheinbar ziellos durch die Ortschaft fuhr. Sachdienliche Hinweise zu dem Unfall oder zu dem Fahrzeug, bitte an die Polizeiinspektion Westerburg. Quelle: Polizei