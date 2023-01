Veröffentlicht am 25. Januar 2023 von wwa

WISSEN – „Unklare Rauchentwicklung an der Rathausstrasse“

„Unklare Rauchentwicklung an der Rathausstrasse“, hiess es am Dienstag, 24. Januar 2023, gegen 17.30 Uhr für die Freiwillige Feuerwehr Wissen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte an dem Mehrzweckgebäude Ecke Rathausstrasse/Richtweg hatten die meisten Bewohner das Objekt bereits verlassen. Von Rauch war jedoch nichts zu sehen. Bei der Begehung auch unter Atemschutz stellte sich aber heraus, dass im Keller mit einer Schleifhexe hantiert worden war. Dabei war wohl etwas Qualm ausgetreten. Zur Sicherheit nahm man auch die Fenster im oberen Geschoß vom Korb der Drehleiter aus in Augenschein. Schon bald darauf konnte Wehrleiter Stefan Deipenbrock den Einsatz beenden. Vor Ort und in der Funkzentrale zählte man rund 35 Feuerwehrleute. Dazu die Polizei und der Regelrettungsdienst, den bald zwei Angehörige der DRK-Bereitschaft Birken-Honigsessen ablösten. (bt) Fotos: Bernhard Theis