Veröffentlicht am 25. Januar 2023 von wwa

VG ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – Hallen-Verbandsgemeindepokal Altenkirchen-Flammersfeld – SG Altenkirchen/Neitersen zum dritten Mal in Folge siegreich

Zum dritten Mal fand der Hallen-VG-Pokal mit den Mannschaften der fusionierten Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld statt. Drei Mal ging der Titel an die Kombinierten aus der Kreisstadt und dem Wiedbachtal. Nach zweijähriger Corona-Pause wurde den Zuschauern unter voll besetztem Dach beste Hallenfußball-Unterhaltung geboten.

Am Start waren in der Vorrunde in Gruppe A die Teams der SG Eichelhardt, SG Altenkirchen/Neitersen, SG Berod-Wahlrod sowie des SSV Almersbach-Fluterschen. Die SG Willroth sagte leider kurzfristig ab. In Gruppe B standen sich die SF Ingelbach, SG Niedererbach, der SSV Weyerbusch, VfL Oberlahr-Flammersfeld und SV Güllesheim gegenüber.

Nach der Vorrunde qualifizierten sich die Mannschaften aus Altenkirchen, Berod, Oberlahr und Niedererbach für die Halbfinalpartien. Im ersten Halbfinale setzte sich Altenkirchen mit 2:1 gegen Niedererbach durch. Das zweite Halbfinale entschied Oberlahr erst im 9m-Schießen gegen Berod für sich. Im anschließenden 9m-Schießen um Platz 3 musste Berod sich auch Niedererbach geschlagen geben.

Das Endspiel entschied die SG Altenkirchen/Neitersen, angetreten mit der 2. Mannschaft, gegen den VfL Oberlahr-Flammersfeld zu ihren Gunsten. Auch hier musste das 9m-Schießen für die Entscheidung sorgen. Nach regulärer Spielzeit hatte es noch 2:2 gestanden.

Bei der anschließenden Siegerehrung bedankte sich Bürgermeister Jüngerich für die tolle Organisation des Ausrichters SSV Almersbach-Fluterschen. Auch der anwesende Kreisvorsitzende des Fußballkreises Westerwald-Sieg, Marco Schütz, ließ es sich nicht nehmen, lobende Worte an Veranstalter und Verwaltung zu richten.