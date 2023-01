Veröffentlicht am 25. Januar 2023 von wwa

AKTUELL – DREISBACH – Schwerer Verkehrsunfall in Dreisbach

Mittwochvormittag, 25. Januar 2023, gegen 09:23 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall zwischen Dreisbach und Nistertal. Ein Personenkraftwagen war aus Dreisbach kommend am Ende einer langen, stark abschüssigen Geraden in einer scharfen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die 29jährige Fahrerin aus der Verbandsgemeinde Hachenburg wurde dabei in ihrem Auto eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Die notärztliche Behandlung ergab keinen Verdacht einer Lebensgefahr. Die Frau wurde in ein Krankenhaus verlegt. Derzeit erfolgt noch die Räumung der Unfallstelle. Die Fahrbahn war zum Unfallzeitpunkt feucht, aber nicht winterglatt. Ob dies in Zusammenhang mit einer möglicherweise unangepassten, zu hohen Geschwindigkeit unfallursächlich war, ist derzeit noch unklar. Quelle: Polizei