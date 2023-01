Veröffentlicht am 24. Januar 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Thomas Hauck begeistert am WWG

Neugierig, aufmerksam und mucksmäuschenstill hörten die Fünftklässler des Westerwald-Gymnasiums dem bekannten Kinder- und Jugendbuchautor Thomas Hauck zu, als dieser gestenreich und anschaulich, verschiedene Stimmen imitierend, seine Lebensgeschichte lustig erzählte.

Seine Selbstbeschreibung als „doppelte Tomate“ sorgte ebenso für Lacher wie seine Erzählung, er habe eine Ehrenrunde in der Schule gedreht, weil seine Sitznachbarin so schön gewesen und er, ihr folgend, ebenfalls sitzengeblieben sei.

Von seinen Ausbildungen an einer Schauspielschule, einer Tanzakademie und dem Besuch einer Clownschule in Amsterdam sowie seiner Arbeit beim Theaterzirkus „Wundertüte“ erzählte der Autor ebenso lebhaft, bevor er mit der Vorstellung seines Kinderbuchs „Der Mann mit dem Raben“ begann.

Sonst vor allem poetische, kleine Geschichten schreibend, hat Thomas Hauck mit diesem Roman eine Abenteuergeschichte vorgelegt, in der die Dachziegelbande, eine Mädchenbande, im Mittelpunkt steht.

Eine Bande des 21. Jahrhunderts benötigt Abenteuer und so entdeckt sie einen mysteriösen Ort mit einem verwunschenen See, ein Kloster mit Geheimgängen… Dort gibt es auch alte wertvolle Bücher und die Mädchen begegnen u.a. einem komischen Lateinlehrer sowie einem Mönch mit einem Raben (Hrabanus Maurus) und der heiligen Lioba, Menschen, die es wirklich gab und im 8. bzw. 9. Jahrhundert lebten… Wie ist das möglich? Diese und andere Fragen u.a. zu seinen Ideen, Inspirationen und zu seinem Schreibprozess stellten die begeisterten Fünftklässler Thomas Hauck im Anschluss an die Lesung. So erfuhren sie, dass er im Vorfeld des Schreibens intensiv historisch recherchiert hatte und dass es die im Buch genannten Orte auch in der Realität gibt. Foto: privat