Veröffentlicht am 24. Januar 2023 von wwa

FLUTERSCHEN – Der Westerwaldverein Fluterschen e.V. plant Wanderwoche im Pfälzerwald

Um die partnerschaftlichen Verhältnisse zu dem französischen Wanderverein Rando65 aus Tarbes weiter zu pflegen, ist eine Wanderwoche in der Zeit vom 03. bis 10. September 2023 im Pfälzerwald geplant. Die vorgesehene Unterkunft wäre Landgasthof und Hotel „Zum Schwan“ in Trippstadt (www.schwan-trippstadt.de). Die Hin- und Rückfahrt erfolgt mit Fahrgemeinschaften. Vorgesehen sind Wanderungen, Besichtigungen und Ausflüge, um so den Interessen der Teilnehmenden nachzukommen.

Ansprechpartner und weitere Informationen: Hans – Gerd Sanner, Tel. 02681/6573 E-Mail hans-gerd-sanner@t-online.de. Bernd Krämer Tel. 02681/ 6161 E-Mail bernd_kraemer@t-online.de.

Da eine Übersicht über die Unterbringung (Anzahl der Doppelzimmer und Einzelzimmer sind begrenzt) benötigt wird, ist es zwingend erforderlich, sich bei Interesse bis spätestens 29. Januar 2023 zu melden.