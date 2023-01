Veröffentlicht am 23. Januar 2023 von wwa

ASBACH – Täter bei versuchtem Diebstahl eines Stromaggregats in Asbach ertappt

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 22 auf 23. Januar 2023, haben zwei unbekannte männliche Täter versucht, Im Bitzenfeld in Asbach aus einem Carport ein abgestelltes Stromaggregat zu entwenden. Der Besitzer befand sich gegen 03:00 Uhr in seiner Garage und bemerkte zwei Männer, die offensichtlich das Stromaggregat stehlen wollten. Als die Täter den Eigentümer in der Garage bemerkten, flüchteten sie in Richtung Krankenhaus. Der Mann konnte die beiden Täter wie folgt beschreiben: Alter circa 20 bis 25 Jahre, Größe circa 160 bis 170 Zentimeter, eine Person trug eine helle Jacke und hat eine Größe von circa 190 Zentimeter. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei