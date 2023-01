Veröffentlicht am 23. Januar 2023 von wwa

VG KIRCHEN – Digitales Kitaportal in der VG Kirchen startet am 1. Februar – Kommunale Kitas stellen auf Online-Anmeldung um

Ab Februar ändert sich das Anmeldeverfahren für Kitaplätze in der Verbandsgemeinde Kirchen. Eltern müssen ihre Kinder dann über ein neues Onlineportal für einen Betreuungsplatz in einer kommunalen Kita vormerken. Dazu wird ein Internetzugang über PC, Notebook, Smartphone oder Tablet benötigt. Von der Neuregelung sind alle Kindertagesstätten in Trägerschaft der Ortsgemeinden Mudersbach und Niederfischbach sowie der Stadt Kirchen betroffen.

Viele Verwaltungsleistungen werden nach und nach digitalisiert. Die elektronische Anmeldung stellt für die Eltern eine erhebliche Erleichterung und Zeitersparnis dar. Über den Online-Service kann die Anmeldung bequem von zu Hause aus erledigt werden. Eine persönliche Vorsprache in den Einrichtungen ist nicht mehr notwendig.

Der Link zum neuen digitalen Portal wird in Kürze auf den entsprechenden Kita-Homepages sowie dem Internetauftritt der Verbandsgemeinde Kirchen veröffentlicht. Bei Rückfragen können sich Eltern an die zuständigen Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter im Kirchener Rathaus Lea Haubrich (Tel. 02741/688-331), Sarah Strunk-Werthebach (02741/688-321) oder Alexander Grindel (02741/688-320) wenden.