Veröffentlicht am 23. Januar 2023 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Verbotenes Kraftfahrzeugrennen in Bad Hönninge

Am frühen Sonntagnachmittag, 22. Januar 2023, gingen auf der Polizeiinspektion Linz Anrufe über eine illegales Kraftfahrzeugrennen in Bad Hönningen ein. Zwei Fahrzeuge, ein weißer Mercedes AMG und ein grauer Audi RS 6, wurden durch die Anrufer unter anderem dabei beobachtet, wie sie mehrfach mit überhöhter Geschwindigkeit durch Bad Hönningen fuhren. Insbesondere im Bereich rund um den Rewe Markt wurden die beiden Fahrzeuge dabei gesehen. Im Rahmen der Maßnahmen vor Ort konnten die Kennzeichen der beiden Fahrzeuge erlangt und der Fahrer des Audi, ein 21-jähriger junger Mann aus Bad Hönningen ermittelt werden. Zeugen, die gegen 14 Uhr die beiden Fahrzeuge in Bad Hönningen beobachtet haben und Angaben zu deren Fahrweise oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 02644 943-0 oder pilinz@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei