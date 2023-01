Veröffentlicht am 22. Januar 2023 von wwa

HORHAUSEN – Unfallflucht in Horhausen (WW)

Freitagmittag, 20. Januar 2023, parkte eine Fahrzeugführerin ihren PKW in der Zeit zwischen 12:00 und 12:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße Landblum. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen frischen Kratzer am hinteren linken Radkasten fest. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei