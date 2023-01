Veröffentlicht am 22. Januar 2023 von wwa

HERDORF – Küchenbrand in Herdorf

Samstagmorgen, 21. Januar 2023, kam es in Herdorf Auf der Hardt zu einem Fettbrand in einer Küche, in dessen Folge die Dunstabzugshabe über dem Herd in Brand geriet. Durch die Bewohner konnte das Feuer noch vor Eintreffen der Feuerwehr selbst gelöscht werden. Dabei zogen sie sich eine Rauchgasintoxikation zu, die einer medizinischen Behandlung bedurfte. Zu einem nennenswerten Gebäudeschaden kam es dabei nicht. Quelle: Polizei