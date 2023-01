Veröffentlicht am 22. Januar 2023 von wwa

NEUWIED – Verkehrsunfallflucht auf der B 42

Freitagmorgen, 20. Januar 2023, gegen 09:50 Uhr ereignete sich auf der B 42, in Fahrtrichtung Neuwied, an der Anschlussstelle zur A 48, ein Verkehrsunfall. Ein von der A 48 kommender Lkw (vermutlich Sattelzugmaschine) zog unvermittelt nach Erreichen des Einfädelungsstreifens zur B 42 durch. Ein auf der B 42 aus Vallendar kommender PKW konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Fahrzeugführer des LKW hielt kurz an, setzte seine Fahrt jedoch anschließend fort, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Zeugen des Unfalls, die Hinweise auf den LKW, insbesondere amtliche Kennzeichen des Aufliegers oder der Zugmaschine geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bendorf zu melden. Quelle: Polizei