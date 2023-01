Im Jahre 1022 wurde Irlich zum ersten Mal urkundlich erwähnt

Veröffentlicht am 22. Januar 2023 von wwa

IRLICH – Im Jahre 1022, und das am 11. November, wurde Irlich zum ersten Mal urkundlich erwähnt

Im Jahre 1022, und das am 11. November, wurde Irlich zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Somit feierte die Karnevalsgesellschaft Irlich 1895 e.V. bereits am 11. November 2022 den 1.000sten Geburtstag ihres Ortes. Nun folgte am 21. Januar 2023 ein Karnevalistischer Gottesdienst in Sankt Peter und Paul den das Jubiläumsprinzenpaar und sein Gefolge zur Freude des ebenfalls anwesenden Neuwieder Prinzenpaars und vielen Gläubigen hochprofessionell gestalteten.

Am Altar der Zelebrant der Messe Dechant Dörrenbächer und sein Afrikanischer Kollege sowie fünf verkleidete Messdiener, An der Orgel von Jörg Rasbach erklangen nicht nur jecke Tön, auch hin und wieder ein Tusch nach Gesang und Tanz der Nachwuchs-Tollitäten. In der Predigt in Reimform, die sich auf frühere Zeiten zum 1.000jährigen Dorf Irlich bezog, verglich der Pfarrer die Gemeinschaft der Fischer von damals mit den heutigen Gemeinschaften, wo Friede, Freundschaft und gemeinschaftliche Aktivitäten gepflegt wurden. Nach dem Schlusslied und dem Segen für die kommende Zeit, sah man dann einen verkleideten Pfarrer auf dem Erinnerungsfoto mit den Prinzenpaaren. Derweil ließen sich die teilweise maskierten Kirchbesucher im vorderen Teil unter der Orgelbühne mit Snacks, gezuckerten Berlinern, Sekt und Selters verwöhnen. (mabe) Fotos: Marlies Becker