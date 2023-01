Veröffentlicht am 22. Januar 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Landfrauen besuchen das Biosphärenreservat Rhön

Die diesjährige Mehrtagesfahrt der Landfrauen im Bezirk Altenkirchen geht mit Club-Reisen Brandenburger in die Rhön. Das Veranstaltung- und Fortbildungsprogramm der Landfrauen steht 2023 unter dem Motto „Nachhaltigkeit“. Die Rhön ist seit 30 Jahren UNESCO Biosphärenreservat. Hier wird an der Umsetzung von ökonomischen, ökologischen und sozialen Bedürfnissen mit dem Ziel einer nachhaltigen Entwicklung gearbeitet. Dazu gehört die Vermarktung regionaler Produkte.

Von Freitag bis Sonntag, 12. bis 14. Mai 2023, wohnen die Landfrauen im 4-Sterne Hotel Best Western „Rhön Garden“ in Poppenhausen. Auf der Hinfahrt wird die Gedenkstätte „Point Alpha“ in Geisa besucht, eine eindrucksvolle Erinnerung an den Kalten Krieg. Im heilklimatischen Kurort Gersfeld erhält man eine Stadtführung. Am nächsten Tag geht es auf große Rhönrundfahrt mit Reiseleitung mit dem Schwerpunkt „Nachhaltigkeit“. Im Rahmen der Heimreise wird die Schloss Fasanerie in Eichenzell besucht und durch die historische Altstadt von Alsfeld gebummelt. Weitere Informationen und Anmeldung bis zum 1.3.2023 bei Anka Seelbach Tel.: 02681/3788 oder 0171/2818065.