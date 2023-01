Veröffentlicht am 21. Januar 2023 von wwa

GEBHARDHAIN – Frischer Wind zum Jahresauftakt 2023 – Sichtungslehrgang der U11er am Landesstützpunkt machte Laune

Während die altgedienten Wettkampfprofis der AK U13 und U15 der DJK Gebhardshain-Steinebach schon länger das Trainingsangebot am nahegelegenen LSP in Bad Marienberg nutzen, um dort einmal wöchentlich noch tiefer in die Materie der schnellsten Rückschlagsportart der Welt einzusteigen, haben sich unsere „Frischlinge“ bisher noch nicht aus der heimischen Großsporthalle herausgewagt. Nachdem sie mittlerweile ein halbes Jahr mit Eifer bei der Sache sind, war sich das Trainerteam einig, alle Sechs- bis Neunjährigen sowie Neueinsteiger der AK U13 gemeinsam mit den gleichaltrigen Kids unseres Partnervereins TuS Bad Marienberg einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Hintergrund ist die kontinuierliche Weiterentwicklung der LSP-Trainingsgruppen. Hier sollen nach Alter und Leistung homogene Teams gebildet werden, die eine optimale Förderung der Jungs und Mädchen ermöglichen.

Der daraufhin angebotene Sichtungslehrgang fand trotz einiger krankheitsbedingter Absagen enormen Zuspruch. 30 Kids tummelten sich an einem Samstagmorgen in der Bad Marienberger Halle – davon die Hälfte aus den Reihen unserer DJK.

Finn-Lukas Sartor, B-Trainer vom LSP hatte mit Alex Nilges ein anstrengendes, anspruchsvolles und spannendes Programm vorbereitet. Neben zahleichen Teamspielen, Koordinationsübungen und Technikeinheiten mit dem Schläger, wurde den Nachwuchsathleten auch konditionell auf den Zahn gefühlt.

Die Atmosphäre in der Halle war top. Die Kids zeigten sich motiviert und diszipliniert und hatten jede Menge Spaß. Davon konnten sich auch zahlreiche anwesende Eltern und das mithelfende Gebhardshainer Trainerteam überzeugen. Nach Ende des offiziellen Programms, waren einige der Nachwuchstalente von ihren Eltern kaum vom Court zu bewegen.

Das lässt alle auf eine erfolgreiche Fortführung und weitere Verbesserung der Arbeit am LSP hoffen. Wir sind auf einem guten Weg zu einem Badminton-Hotspot der Region Westerwald! (Vereinsbericht) (nao) Fotos: BC Gebhardshain