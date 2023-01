Veröffentlicht am 21. Januar 2023 von wwa

OBERBIEBER – Gebärdencafe am Backes in Oberbieber

Zum ersten Gebärdencafe im Jahr 2023 lädt Informa gGmbH am Freitag, 03. Februar 2023 um 16 Uhr ein. Getroffen wird sich auf dem Informagelände Im Mühlengrund 3 in Neuwied-Oberbieber. Dort wird der neu gebaute Backes angeheizt. Es gibt Döppekoche, Pizza, Waffeln und heiße Getränke. Die Veranstaltung findet vorwiegend Draußen statt, kommuniziert wird in Laut- und Gebärdensprache. Teilnahme ist nur mit Anmeldung möglich: hhawacker@informa.org oder 0160 96357605