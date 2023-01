Veröffentlicht am 20. Januar 2023 von wwa

A K T U E L L – SCHENKELBERG – Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 8

Freitagnachmittag, 20. Januar 2023, gegen 15:10 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW auf der B 8, in Höhe der Kreuzung Hohenborn. Eine Person war im Fahrzeug eingeklemmt und mußte von der Feuerwehr befreit werden. Alle verletzten Personen konnten aus den Fahrzeugen befreit werden. Der Unfallverursacher wurde jedoch so schwer verletzt, dass er an den Verletzungen an der Unfallstelle starb. Die B 8 ist aktuell noch gesperrt bis die Unfallaufnahme abgeschlossene ist. Quelle: Polizei