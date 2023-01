Veröffentlicht am 20. Januar 2023 von wwa

ASBACH – Versuchter Einbruch in ein Schreibwarengeschäft in Asbach

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 18 auf 19. Januar 2023, schoben unbekannte Täter in der Hospitalstraße in Asbach den Rollladen eines Schreibwarengeschäftes nach oben. Hierbei wurden sie um 23:30 Uhr durch eine zufällig vorbeikommende Passantin gestört. Die beiden Täter verließen daraufhin die Örtlichkeit in Richtung Bahnhofstraße. An dem Rollladen ist kein Schaden entstanden. Die Fahndung nach den Tätern verlief negativ. Die Zeugin konnte die beiden wie folgt beschreiben: Zwei jüngere männliche Täter, schwarz gekleidet und maskiert. Beide trugen vermutlich Jogginganzüge. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.