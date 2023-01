Veröffentlicht am 20. Januar 2023 von wwa

KOBLENZ – Wohnungseinbruchdiebstahl in Koblenz-Pfaffendorf

Mittwoch, 18. Januar 2023, wurde der Polizei Koblenz ein Einbruch in ein Mehrparteienhaus in der Emser Straße in Koblenz-Pfaf19fendorf gemeldet. Die Täter drangen in einem nicht bekannten Zeitraum in zwei Wohnungen ein und durchwühlten hier in deliktstypischer Manier mehrere Schränke und Behältnisse. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurden diverse Wertgegenstände entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Koblenz unter der Nummer 0261-103 2690 entgegen. Quelle: Polizei