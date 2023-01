Veröffentlicht am 20. Januar 2023 von wwa

VG ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – Solarstrom zuhause erzeugen und nutzen – Web-Seminar der Verbraucherzentrale und der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Viele Menschen denken über eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach nach. Am Donnerstag, 9. Februar, informiert eine Energieberaterin der Verbraucherzentrale in einem Web-Seminar über Photovoltaik-Anlagen für Privathaushalte. Das Web-Seminar findet in Kooperation mit der Klimaschutzmanagerin der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld statt.

Strom mit Sonnenenergie erzeugen, das geht auf jedem geeigneten Dach. Der Solarstrom lässt sich vielfältig nutzen, beispielsweise für den Strombedarf des Haushalts, für die Betankung eines Elektroautos oder das Heizen mit einer Wärmepumpe.

Welche Anforderungen dabei an eine Photovoltaik-Anlage gestellt werden und wie das Zusammenspiel der verschiedenen Nutzungen gelingen kann, darüber informiert die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz gemeinsam mit der Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld im Web-Seminar „Solarstrom zuhause erzeugen und nutzen“ am Donnerstag, den 9. Februar von 18 bis 19:30 Uhr. Die Energieberaterin der Verbraucherzentrale, Elisabeth Foit, erklärt die Grundregeln für den sinnvollen Einsatz von Photovoltaik und worauf bei der Nutzung von Solarstrom zu achten ist.

Die Teilnahme ist kostenlos. Interessierte können sich anmelden unter www.verbraucherzentrale-rlp.de/webseminare-rlp

Um teilnehmen zu können, wird ein Computer mit Internetzugang und Lautsprecher benötigt. Ideal ist ein Kopfhörer. Als Browser werden Mozilla Firefox oder Google Chrome empfohlen – bei anderen Browsern kann die Funktionalität im Web-Seminar eingeschränkt sein.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld (Tel.-Nr.: 02681-85186; E-Mail: julia.stahl@vg-ak-ff.de)