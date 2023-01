Veröffentlicht am 20. Januar 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Parlez-vous français? – Neue Französischkurse der Kreisvolkshochschule starten

Die Kreisvolkshochschule (KVHS) Altenkirchen bietet mit dem Programmstart ins erste Halbjahr 2023 vielfältige Möglichkeiten, Französisch zu lernen, vorhandene Kenntnisse aufzufrischen oder zu vertiefen. Dabei gibt es sowohl Präsenz- als auch Online-Angebote. Alle Kurse mit jeweils zwölf Terminen orientieren sich am Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen in den Stufen A1 (Anfänger) bis C2 (Experten). Die Teilnahme kostet jeweils 66 Euro, acht Teilnehmer vorausgesetzt. Ein Überblick über die Kurse und die Starttermine in den nächsten Wochen:

Onlinekurse:

– Französisch für Teilnehmer mit guten Kenntnissen (B1) Mittwoch, 25. Januar, 9 bis 10.30 Uhr, Leitung: Elke Orthey

– Französisch für Anfänger mit Vorkenntnissen (A2) Mittwoch, 15. Februar, 18.30 bis 20 Uhr, Leitung: Elke Orthey

– Französisch für Anfänger ohne Vorkenntnisse (A1) Dienstag, 17. Februar, 19.15 bis 20.45 Uhr, Leitung: Elke Orthey

– Französisch für Anfänger mit Vorkenntnissen (A1.3) Dienstag, 21. März, 17 bis 18.30 Uhr, Leitung: Elke Orthey

Präsenzkurse:

– Konversationskurs Französisch (B1) (Kurssprache ist Französisch) Mittwoch, 25. Januar, 18 bis 19.30 Uhr, Leitung: Claire Cesbron-Turner

– Französisch für Teilnehmer mit guten Vorkenntnissen (B1) Freitag, 27. Januar, 9.15 bis 10.45 Uhr, Leitung: Claire Cesbron-Turner

– Französisch für Anfänger mit geringen Vorkenntnissen (A1.1) Freitag, 27. Januar, 17.30 bis 19 Uhr, Leitung: Christine Menguy

– Französisch für Anfänger mit Vorkenntnissen (A2) Dienstag, 14. Februar, 18 bis 19.30 Uhr, Leitung: Claire Cesbron-Turner

– Französisch für Anfänger ohne Vorkenntnisse (A1) Freitag, 21. April, 19 bis 20.30 Uhr, Leitung: Christine Menguy

Anmeldungen und weitergehende Informationen: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de